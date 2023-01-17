На федеральных трассах в Башкирии количество погибших сократилось наполовину

На традиционном «Транспортном часе» при глава Башкортостана Радии Хабирове рассмотрели развитие дорожной сети региона. И. о. начальника Управления дорог «Приуралье» Александр Михайлов рассказал об итогах работы, а также планах на 2023 год.

В Туймазинском и Буздякском районах реконструировали два участка дорог трассы М-5 «Урал» общей протяжённостью 11 км. На трассе М-7 «Волга» отремонтировали участок длиной 13 км в Илишевском районе и мост через реку Сарьяз протяжённостью 45 м. Обновили дорожное покрытие на 111 км дорог в Уфимском, Чишминском, Благоварском и Буздякском районах, а также завершили монтаж искусственного освещения на 110 км трассы Уфа – Стерлитамак. Получили положительное заключение Главгосэкспертизы России на транспортный обход пяти населённых пунктов – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново на трассе М-7. Также подготовили проект обхода Стерлитамака на дороге Р-240.

Работы по повышению качества и безопасности дорог, а также развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД в прошедшем году привели к тому, что число ДТП на федеральных трассах снизилось на 23 процента, а количество погибших в них – на 49 процентов.

Фото: пресс-служба упродор "Приуралье".