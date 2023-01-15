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Вчера, 12:56

В Башкирии в разы сократились аварии на железнодорожных переездах

Куйбышевская магистраль отмечает снижение ДТП на железнодорожных переездах Башкирии в 4,5 раза в ушедшем году, сообщает пресс-служба КбшЖД.

В Башкирии в разы сократились аварии на железнодорожных переездах
В Башкирии в разы сократились аварии на железнодорожных переездах

В 2022 году на железнодорожных переездах в границах Башкирского региона Куйбышевской железной дороги зафиксировано два ДТП, что на семь случаев меньше, чем за 2021 год. Оба аварийных случая произошли по вине водителей автотранспорта, подчеркнули в пресс-службе КбшЖД.

Всего же за год дежурными по переездам зафиксировано 25 нарушений ПДД. Самые частые из них – проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов и обгон на переезде. Железнодорожники совместно с ГИБДД провели 162 рейда и 417 внеплановых проверок. Особое внимание уделялось водителям, которые осуществляют пассажирские перевозки - было проинструктировано более 600 человек. Кроме того в администрации городов и районов, в органы Госавтоинспекции направлено порядка 200 писем с просьбой принять дополнительные меры по повышению уровня дисциплины водителей и обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах.

В регионе реализуется комплексная программа, включающая мониторинг состояния, а также капитальный ремонт переездов и оснащение их современными предупредительными и заградительными устройствами. В прошедшем году современные УЗП установлены на переездах 1373 км (перегон Усень – Кандры) и 1405 км (перегон 1394 км – Буздяк).

В границах Башкирского региона Куйбышевской магистрали обслуживается 153 железнодорожных переезда, 119 из них оборудованы автоматической переездной сигнализацией, 41 – обслуживается сменными работниками, имеют автоматические или полуавтоматические шлагбаумы, заградительные сигнализации, а на 32 из них введены в действие устройства заграждения.

Фото: пресс-служба КбшЖД.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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