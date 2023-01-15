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Вчера, 17:34

В Башкирии переоборудовать автомобиль под газомоторное топливо можно бесплатно

У российских водителей впервые появилась возможность фактически бесплатно перевести машины на природный газ, сообщила пресс-служба компании «Газпром газомоторное топливо».

В Башкирии переоборудовать автомобиль под газомоторное топливо можно бесплатно
В Башкирии переоборудовать автомобиль под газомоторное топливо можно бесплатно

С наступившего года в части регионов страны — 27 субъектов федерации, в том числе и в Башкирии, водители получили возможность перейти на природный газ как топливо фактически бесплатно. Это произошло благодаря увеличению доли федерального субсидирования переоборудования машин на метан, региональному софинансированию и новой программе компании «Газпром газомоторное топливо».

В результате бюджетные средства полностью покрывают затраты на работы по установке газобаллонного оборудования, а компания предоставляет рассрочку на оборудование на пять лет. Таким образом, переоборудование становится фактически бесплатным для водителя, использующего компримированный природный газ в качестве моторного топливо.

Для справки, стоимость кубометра метана в среднем по России на АГНКС сети «Газпром» составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина.

Фото: из открытых источников.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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