Жители Уфы пожаловались в прокуратуру на долгое ожидание транспорта в морозы

Прокуратура выяснила, что существенно увеличены интервалы движения более тысячи маршруток, а это в свою очередь при низких температурах негативно сказывается на ожидающих их горожанах.

Проверке подвергнутся десять перевозчиков, охватывающих более 90 муниципальных маршрутов.

На совещании в городской прокуратуре о причинах сложившейся ситуации отчитались руководители Управления транспорта и связи столичной мэрии и крупнейших перевозчиков.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных по обеспечению транспортного обслуживания.

Фото из открытых источников.