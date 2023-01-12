Жители Уфы пожаловались в прокуратуру на долгое ожидание транспорта в морозы

Прокуратура выяснила, что существенно увеличены интервалы движения более тысячи маршруток, а это в свою очередь при низких температурах негативно сказывается на ожидающих их горожанах.
Проверке подвергнутся десять перевозчиков, охватывающих более 90 муниципальных маршрутов.
На совещании в городской прокуратуре о причинах сложившейся ситуации отчитались руководители Управления транспорта и связи столичной мэрии и крупнейших перевозчиков.
По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных по обеспечению транспортного обслуживания.
Фото из открытых источников.