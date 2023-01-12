-15 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Транспорт
Сегодня, 13:17

Жители Уфы пожаловались в прокуратуру на долгое ожидание транспорта в морозы

Городская прокуратура организовала проверку в связи с многочисленными обращениями жителей столицы о длительном ожидании общественного транспорта в морозную погоду, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Жители Уфы пожаловались в прокуратуру на долгое ожидание транспорта в морозы
Жители Уфы пожаловались в прокуратуру на долгое ожидание транспорта в морозы

Прокуратура выяснила, что существенно увеличены интервалы движения более тысячи маршруток, а это в свою очередь при низких температурах негативно сказывается на ожидающих их горожанах.

Проверке подвергнутся десять перевозчиков, охватывающих более 90 муниципальных маршрутов.

На совещании в городской прокуратуре о причинах сложившейся ситуации отчитались руководители Управления транспорта и связи столичной мэрии и крупнейших перевозчиков.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных по обеспечению транспортного обслуживания.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика