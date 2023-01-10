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В Башкирии выросла популярность туристических поездов

Более 358 тыс. человек отправились в путешествие со станций Куйбышевской железной дороги в новогодние праздники, сообщает пресс-служба КбшЖД.

В Башкирии выросла популярность туристических поездов
В Башкирии выросла популярность туристических поездов

В период новогодних праздников, с 1 по 8 января 2023 года, с вокзалов и станций Куйбышевской железной дороги в путешествие отправились на 21,1% пассажиров больше к аналогичному периоду прошлого года. Из них в пригородном сообщении перевезено 207 тыс. пассажиров (+24,8%), в дальнем следовании – 151 тыс. пассажиров (+16,4%).

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки дополнительные поезда курсировали по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Самару, Пензу, Уфу и Ульяновск с Москвой, дополнительные рейсы также были предусмотрены и по другим региональным маршрутам, таким как Самара – Сызрань и Уфа – Новоабзаково.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников было организовано курсирование туристических поездов. Специальные рейсы были организованы и пригородными компаниями - с начала 2023 года пригородным поездом «Легенда Урала» в Башкирии было перевезено более 2 тыс. человек, что на 20% превышает показатель прошлого года.

Фото: пресс-служба КбшЖД.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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