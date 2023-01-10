Рельсовый автобус связал Башкирию и Татарию

Согласно расписанию ежедневно рельсовый автобус №6791/6793 будет отправляться со станции Кандры в 04:59 и в 13:27, в обратном направлении из Бугульмы – в 08:01 и в 17:26. Время в пути составит 2 часа 12 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Бикметово, Усень, о.п. 1352 км, Туймазы, Исметово, Уруссу, Ютаза, о.п. 1302 км, о.п. 1283 км.

На территории, по которой пролегает маршрут, проживают более 400 тыс. человек, для которых прямое и удобное железнодорожное сообщение обеспечит безопасное и комфортное передвижение между населенными пунктами.

Фото: пресс-служба КбшЖД.