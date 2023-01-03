В Уфе за сутки задержали девять нетрезвых водителей

За минувшие сутки в столице произошло 60 дорожно-транспортных происшествий. Практически все они обошлись без серьезных последствий. Только в одной аварии пострадал один человек.

Инспекторы пресекли 325 нарушений правил дорожного движения. Большинство из них – 118 – это неиспользование ремней безопасности, в 17 случаях водители не выполнили требования дорожных знаков. Кроме того, к ответственности привлечены 27 пешеходов.

Задержано девять водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Фото: ГИБДД по Уфе.