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Сегодня, 10:44

В Уфе за сутки задержали девять нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести дежурство на дорогах города, сообщает ГИБДД по Уфе.

В Уфе за сутки задержали девять нетрезвых водителей
В Уфе за сутки задержали девять нетрезвых водителей

За минувшие сутки в столице произошло 60 дорожно-транспортных происшествий. Практически все они обошлись без серьезных последствий. Только в одной аварии пострадал один человек.

Инспекторы пресекли 325 нарушений правил дорожного движения. Большинство из них – 118 – это неиспользование ремней безопасности, в 17 случаях водители не выполнили требования дорожных знаков. Кроме того, к ответственности привлечены 27 пешеходов.

Задержано девять водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Фото: ГИБДД по Уфе.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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