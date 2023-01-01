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Транспорт
Вчера, 14:49

Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды

Владимир Севастьянов сообщил «спящим» водителям, что «в первый день нового года на дорогах республики наблюдаем ухудшение погодных условий, обильный снегопад и метель».

Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды
Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды

Он попросил водителей быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

«Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности», пишет в телеграм-канале начальник госавтоинспекции МВД по РБ Владимир Севастьянов.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме как на улицах нашей столицы, так и на федеральных и республиканских автодорогах. Все наряды ориентированы в первую очередь на оказание практической помощи участникам дорожного движения.

При возникновении внештатных ситуаций можно позвонить в дежурную часть отдельного батальона ДПС госавтоинспекции МВД по РБ: 235-84-02, 233-27-31 или в дежурную часть ОГИБДД УВД: 237-84-80, 237-02-02.

Фото из открытых источников.

Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды
Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды
Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды
Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды
Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды
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© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

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