Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об ухудшении погоды

Он попросил водителей быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

«Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности», пишет в телеграм-канале начальник госавтоинспекции МВД по РБ Владимир Севастьянов.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме как на улицах нашей столицы, так и на федеральных и республиканских автодорогах. Все наряды ориентированы в первую очередь на оказание практической помощи участникам дорожного движения.

При возникновении внештатных ситуаций можно позвонить в дежурную часть отдельного батальона ДПС госавтоинспекции МВД по РБ: 235-84-02, 233-27-31 или в дежурную часть ОГИБДД УВД: 237-84-80, 237-02-02.

Фото из открытых источников.