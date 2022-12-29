В Уфе на развитие дорожной сети направят инфраструктурные бюджетные кредиты

Таких кредитов в Уфе на строительство дорог предусмотрено направить на сумму 5,5 млрд рублей. Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов отметил, что общая же сумма одобренных инфраструктурных бюджетных кредитов по республике составляет 19,6 млрд рублей. «Они направлены, в том числе, на реализацию проектов дорожно-транспортной инфраструктуры,- говорит он. - Реализация инфраструктурного проекта «Комплексная жилая застройка «Южные ворота» г. Уфа» позволит грамотно перераспределить транспортные потоки на Южном выезде из города, а также решить проблему заторов за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети».

Напомним, что в текущем году были предусмотрены средства инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме 6,7 млрд рублей. Из них 5,7 млрд рублей - на строительство и реконструкцию дорог, порядка 998 млн рублей – на приобретение 70 автобусов.