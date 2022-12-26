Главу Башкирии возмутило количество жалоб на транспортное сообщение

По словам главы республики вчера, 25 декабря, а также в предыдущие дни, на его страницы в соцсетях обрушился настоящий поток жалоб на тему пассажирских перевозок. Несмотря на то, что правительство постоянно закупает автобусы и другую технику, люди, проживающие за пределами столицы, продолжают жаловаться на проблемы с транспортным сообщением.

«По Уфе что-то там более-менее ездит, а вот за ее пределами возникают проблемы. Значит надо понять, что происходит. Прошу за праздники вопрос изучить и 17 января доложить мне о ситуации, а также предоставить четкие и взвешенные решения проблемы. Тем временем я буду мониторить и оценивать вашу работу, — пообещал Радий Хабиров руководителям ведомств, ответственным за данный вопрос. — Я вам и раньше говорил, что мы пойдем дальше только с теми перевозчиками, которые нас слышат и делают все, чтобы людям было комфортно. Если вы готовы так работать, мы это учтем на будущее».