В Башкирии открыли ледовую переправу через Каму

Переправа однополосная длиной 900 м и шириной 50 м, уточнили в МЧС региона. Допустимая пропускная способность — до 2 тонн, толщина льда — 35 см.

Спасатели напомнили водителям о необходимости выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами. Выезжать на лед следует медленно, без толчков и торможений, заранее отстегнув ремни безопасности.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Недопустимы нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. При плохой видимости, тумане или пурге пользоваться переправой не рекомендуется.

Фото: МЧС РБ.