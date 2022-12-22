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Сегодня, 17:31

В мэрии Уфы сообщили, когда начнут ремонтировать Шакшинский мост

Капитальный ремонт моста запланирован на 2023 - 2024 годы.

В мэрии Уфы сообщили, когда начнут ремонтировать Шакшинский мост
В мэрии Уфы сообщили, когда начнут ремонтировать Шакшинский мост

Сейчас идет подготовка к проведению конкурсных процедур по определению подрядчика. Торги будут объявлены в начале будущего года.   

Мост у микрорайона Шакша протяженностью 440 метров был введен в строй в 1984 году. Как показало обследование, он непригоден для нормальной эксплуатации. В составных железобетонных балках пролетных строений правобережной эстакады зафиксированы значительные провисы и раскрытие клеевых стыков. Необходима их замена на цельнометаллические.

Проект ремонта моста уже готов, по нему получено положительное заключение госэкспертизы. Работы начнутся в 2023 году, на этот период движение по мосту будет частично перекрываться.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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