В мэрии Уфы сообщили, когда начнут ремонтировать Шакшинский мост

Сейчас идет подготовка к проведению конкурсных процедур по определению подрядчика. Торги будут объявлены в начале будущего года.

Мост у микрорайона Шакша протяженностью 440 метров был введен в строй в 1984 году. Как показало обследование, он непригоден для нормальной эксплуатации. В составных железобетонных балках пролетных строений правобережной эстакады зафиксированы значительные провисы и раскрытие клеевых стыков. Необходима их замена на цельнометаллические.

Проект ремонта моста уже готов, по нему получено положительное заключение госэкспертизы. Работы начнутся в 2023 году, на этот период движение по мосту будет частично перекрываться.

Фото: Администрация Уфы.