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Сегодня, 13:22

Появились новые авиарейсы из Уфы в Алматы

Авиакомпания Utair 21 декабря открыла новый маршрут – авиарейсы из Уфы в Алматы.

Появились новые авиарейсы из Уфы в Алматы
Появились новые авиарейсы из Уфы в Алматы

Полеты будут осуществляться по средам на самолетах Boing-737.

В пресс-службе столичного аэропорта напомнили, что из Уфы в Алматы также выполняет рейсы авиакомпания Red Wings.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Появились новые авиарейсы из Уфы в Алматы
Появились новые авиарейсы из Уфы в Алматы
Появились новые авиарейсы из Уфы в Алматы
Появились новые авиарейсы из Уфы в Алматы
Появились новые авиарейсы из Уфы в Алматы
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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