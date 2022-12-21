«Башавтотранс» повысил стоимость проезда на шестнадцати маршрутах

Стоимость проезда возрастет с 26 декабря. Повышение коснется маршрута, связывающего Стерлитамак и деревню Кутлугуза, а также рейсов из села Красноусольского в населенные пункты Саитбаба, Бурлы, Зилим-Караново, Ибрагимово, Антоновку, Инзелгу, Мраково, Буруновку и Ташбукан.

Кроме того, вырастет стоимость проезда на маршрутах Бурлы – Имендяшево (два маршрута), Таш-Асты – Саитбаба, Таш-Асты – Бурлы, Зилим-Караново – Коварды, Узбяково – Ибрагимово.

Точную сумму, которую придется выложить за билет, можно уточнить на сайте госперевозчика. Проезд по карте «Алга» в зависимости от протяженности маршрута обойдется на 3 – 12 рублей дешевле, дети могут проехать в автобусе за половину от полной цены.

Фото: Башавтотранс.