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Транспорт
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«Башавтотранс» повысил стоимость проезда на шестнадцати маршрутах

Под раздачу попали межмуниципальные маршруты, а также муниципальные пригородного сообщения.

«Башавтотранс» повысил стоимость проезда на шестнадцати маршрутах
«Башавтотранс» повысил стоимость проезда на шестнадцати маршрутах

Стоимость проезда возрастет с 26 декабря. Повышение коснется маршрута, связывающего Стерлитамак и деревню Кутлугуза, а также рейсов из села Красноусольского в населенные пункты Саитбаба, Бурлы, Зилим-Караново, Ибрагимово, Антоновку, Инзелгу, Мраково, Буруновку и Ташбукан.

Кроме того, вырастет стоимость проезда на маршрутах Бурлы – Имендяшево (два маршрута), Таш-Асты – Саитбаба, Таш-Асты – Бурлы, Зилим-Караново – Коварды, Узбяково – Ибрагимово.

Точную сумму, которую придется выложить за билет, можно уточнить на сайте госперевозчика. Проезд по карте «Алга» в зависимости от протяженности маршрута обойдется на 3 – 12 рублей дешевле, дети могут проехать в автобусе за половину от полной цены.

Фото: Башавтотранс.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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