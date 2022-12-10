В Уфе сотрудники ГИБДД вычислили автомобиль-двойник «Инфинити»

На улице Менделеева 9 декабря сотрудники ГИБДД остановили иномарку с теми же госномерами, что и у жителя Санкт-Петербурга. За рулем находился 57-летний уфимец, который предъявил свидетельство о регистрации транспорта.

Инспекторы при проверке установили, что идентификационный номер кузова не совпадает с данными базы транспортных средств. Кроме того, заявитель предоставил фото своей машины и она отличалась с остановленной – на его машине не установлены рейлинги на крыше и ветровики на окнах, а на машине-двойнике они есть.

Сейчас органы дознания проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.