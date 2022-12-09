«Башавтотранс» повысит стоимость проезда на пригородных автобусах

На маршруте № 102 «Стерлитамак – Ишимбай» стоимость проезда за наличку и по банковской карте составит 100 рублей (детский – 50 рублей), по карте «Алга» - 90 рублей, по единому социальному проездному билету — 76 рублей.

На маршруте № 101К «Стерлитамак – Салават» проезд на наличный расчет и по банковской карте будет стоить 105 рублей (детский – 53 рубля), по карте «Алга» - 95 рублей, по ЕСПБ — 79 рублей.

На маршруте №109 «Стерлитамак – Наумовка» изменится стоимость проезда с остановки «Заливное» до остановки «Наумовка-2». Проезд до «Заливного» обойдется в 22 рубля, до Покровки — в 30 рублей, до Покровки-2 - в 34 рубля, до Наумовки-1 – в 41 рубль, до Наумовки-2 — в 47 рублей (детский билет в два раза дешевле). По карте «Алга» тариф ниже на 2 – 5 рублей, по ЕСПБ – на 5 – 12 рублей.