В Башкирии назначили нового министра транспорта

Новый министр родился 20 августа 1976 года в Москве. Образование получил в Российском университете дружбы народов, переподготовку прошёл в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В трудовой биографии Александра Клебанова многие годы занимает работа в коммерческих организациях. В 2018–2021 годах – он трудился начальником управления транспортного обслуживания минтранспорта Пермского края, откуда и пришел в правительство Башкирии в прошлом году на должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Вице-премьер правительства республики Алан Марзаев, отвечающий за отрасль, представил нового министра коллективу. На своей странице в соцсетях вице-премьер отметил, что новому министру «хорошо знаком механизм работы республиканского ведомства».

«Он специалист грамотный, компетентный во многих вопросах отрасли, - написал Алан Марзаев. - Уверен, его системный подход в решении вопросов будет и в дальнейшем способствовать эффективной работе ведомства, а коллектив его в этом поддержит».