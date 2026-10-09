Что делать, если в непогоду барахлит связь, рассказал эксперт из Уфы

Радиосигнал — это электромагнитная волна. В ясную погоду путь почти свободен, но капли дождя, снежинки и туман рассеивают часть волны. Обычное радио и мобильная связь используют относительно «медленные» волны, поэтому дождь им почти не страшен. Домашний Wi-Fi может капризничать только на больших расстояниях. Сильнее всего страдают спутниковое ТВ и интернет: сигналу нужно пройти сквозь облака и осадки до спутника и обратно. Сухой снег связи почти не мешает, а мокрый снег и гололед налипают на тарелку и перекрывают сигнал. Ветер может сдвинуть антенну; иногда достаточно просто смахнуть снег.

Мобильная связь во время дождя теряется чаще не из-за воды, а из-за перегрузки сети: все одновременно звонят и смотрят видео. Кроме того, молнии отключают оборудование базовых станций, повреждают линии электропередачи и оптоволоконные кабели. Wi-Fi в пределах одной квартиры дождь безразличен, но радиомост между зданиями или точка доступа на крыше могут пострадать от осадков и обледенения. Спутниковая связь — самый погодозависимый вид. При сильном ливне возникает «дождевое затухание», и сигнал пропадает, но после дождя обычно восстанавливается сам.

Гроза вредит связи помехами и скачками напряжения. Разряд молнии создает треск и щелчки в радиоприемниках, а близкий удар может через провода повредить роутер, телевизор или сетевые карты.

Если пропал мобильный интернет или звонки, включите и выключите авиарежим, переместитесь к окну или на балкон. При перегрузке сети подождите 15–20 минут или позвоните вместо сообщения. С домашним интернетом используйте звонки через Wi-Fi. Если «рассыпается» спутниковое ТВ, не настраивайте антенну во время дождя. Дождитесь конца ливня, затем сметите снег и лед. Если сигнал не вернулся, вероятно, ветер сдвинул тарелку — нужна регулировка. Если пропал домашний интернет, перезагрузите роутер, отключив его от розетки на минуту. Не делайте самодельных антенн и во время грозы не трогайте антенные кабели и розетки. Если связь нужна срочно, помните: SMS часто проходит там, где не работает голос и интернет. Заранее скачайте офлайн-карты и документы.

Ученые и инженеры кафедры телекоммуникационных систем УУНиТ работают над тем, чтобы связь была стабильнее и устойчивее к помехам. Они ищут новые способы формирования радиосигнала, разрабатывают помехоустойчивое кодирование, алгоритмы восстановления данных и компактные широкополосные антенны. Часть разработок найдет применение в малогабаритном спутнике, который создается на кафедре в рамках федерального проекта «Кадры для космоса».

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отмечает: «Участие вуза в федеральном проекте «Кадры для космоса» — это закономерный итог системной работы, которую Уфимский университет ведет на протяжении многих лет. В 2009 году наш вуз уже вывел на орбиту микроспутник УГАТУ-САТ. Сегодня мы готовы сделать следующий шаг. Кроме того, это практическая подготовка будущих инженеров, развитие нашей научной школы в области телекоммуникаций и беспроводной связи, укрепление связей с Роскосмосом и индустриальными партнерами».

Фото: пресс-служба УУНиТ.