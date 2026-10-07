Электрические сети пригородов Уфы становятся «умнее»

В пилотный район входят населенные пункты в пригородах Уфы в зоне эксплуатации Новоуфимского района электрических сетей, включая Федоровку, Русский Юрмаш, Нагаево, Зинино и другие. Применение инновационных технологий должно превратить сеть из пассивной инфраструктуры в активную, наблюдаемую и саморегулируемую систему.

«Это шаг к сетям будущего — умным, устойчивым и экономически эффективным», — пояснили в «Башкирэнерго».

Цели проекта: снижение аварийных отключений по продолжительности и частоте, а также коммерческих потерь на четверть, сокращение плановых отключений электроэнергии на 15 процентов. Завершение проекта в пилотном районе планируется до конца 2027 года.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».