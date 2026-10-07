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7 Октября , 06:17

Электрические сети пригородов Уфы становятся «умнее»

В рамках разработки концепции «Smart grid 2.0» в столице региона реализуется проект «Интеллектуальная система управления и мониторинга электрической сети ООО «Башкирэнерго» в пилотном районе», сообщает пресс-служба компании.

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Электрические сети пригородов Уфы становятся «умнее»Электрические сети пригородов Уфы становятся «умнее»
Электрические сети пригородов Уфы становятся «умнее»

В пилотный район входят населенные пункты в пригородах Уфы в зоне эксплуатации Новоуфимского района электрических сетей, включая Федоровку, Русский Юрмаш, Нагаево, Зинино и другие. Применение инновационных технологий должно превратить сеть из пассивной инфраструктуры в активную, наблюдаемую и саморегулируемую систему.

«Это шаг к сетям будущего — умным, устойчивым и экономически эффективным», — пояснили в «Башкирэнерго».

Цели проекта: снижение аварийных отключений по продолжительности и частоте, а также коммерческих потерь на четверть, сокращение плановых отключений электроэнергии на 15 процентов. Завершение проекта в пилотном районе планируется до конца 2027 года.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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