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Технологии
4 Октября , 07:36

В межвузовском кампусе Уфы будут развивать проекты в области ИИ

О совместной работе в области искусственного интеллекта договорились «Школа 21+» и «Ростелеком».

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В межвузовском кампусе Уфы будут развивать проекты в области ИИВ межвузовском кампусе Уфы будут развивать проекты в области ИИ
В межвузовском кампусе Уфы будут развивать проекты в области ИИ

Компания «Ростелеком» и школа цифровых технологи, расположенная в межвузовском студенческом кампуса Евразийского НОЦ в Уфе, подписали меморандум о совместном развитии ИИ-проектов.

«Школа 21+» и крупнейший в России провайдер объединят усилия для развития прикладных решений с использованием искусственного интеллекта. Ключевым направлений станет работа по созданию цифровых сервисов и информационных систем для госструктур, а также по автоматизации документооборота.

Отдельное направление связано с агропромышленным комплексом, сообщает пресс-служба правительства республики. В числе возможных проектов — «Цифровой улей» и Единая цифровая платформа пчеловодства.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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