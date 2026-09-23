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Технологии
23 Сентября , 07:40

В Башкирии испытали новую систему поиска повреждений в электросетях

«Башкирэнерго» успешно провело повторное испытание новой системы автоматического обнаружения поврежденного участка сети при однофазном замыкании на землю, сообщает пресс-служба компании.

В Башкирии испытали новую систему поиска повреждений в электросетяхВ Башкирии испытали новую систему поиска повреждений в электросетях
В Башкирии испытали новую систему поиска повреждений в электросетях

В основе системы — специально разработанный специалистами компании алгоритм работы FLOC (Feeder Fault Location). Данный модуль позволяет автоматически определять поврежденный участок сети с дальнейшей локализацией и переводом питания потребителей на другие подстанции.

Первый этап испытаний прошел на действующем участке кабельной электрической сети Северного РЭС ПО «УГЭС». Были проведены натурные опыты с реальным однофазным замыканием на землю, который является самым распространенным видом повреждения. Для обнаружения повреждения в распределительной сети установлены датчики и индикаторы короткого замыкания, а в центрах питания — устройства определения поврежденного участка. Испытания прошли успешно, поврежденный участок удалось достоверно определить. Полученные результаты позволят внедрить программу в опытно-промышленную эксплуатацию.

Вторым этапом стала апробация системы уже в воздушных сетях на площадке Новоуфимского РЭС ПО «ЦЭС». Здесь также проведен опыт, и FLOC сумела показать поврежденный участок. После некоторых доработок испытания будут продолжены.

Внедрение новой технологии повысит надежность электроснабжения потребителей, в первую очередь, минимизирует время перерывов в электроснабжении. Также будет облегчена работа оперативного персонала по поиску и локализации поврежденного участка, пояснили в компании.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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