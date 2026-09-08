УГНТУ и «Газпром нефть» наметили курс на интеллектуальную добычу до 2030 года

В республике продолжает крепнуть альянс фундаментальной науки и высоких технологий. На днях стало известно о подписании стратегического соглашения между УГНТУ (резидентом межвузовского кампуса) и одним из лидеров нефтяной отрасли. Документ рассчитан до 2030 года и определяет вектор развития не только для университета, но и для всего топливно-энергетического комплекса региона, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Стороны намерены сконцентрироваться на создании прорывных цифровых и инженерных решений. В фокусе внимания — автономное управление промыслами, разработка трудноизвлекаемых запасов и повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях.

В правительстве республики такое партнерство назвали знаковым. Заместитель премьер-министра Александр Шельдяев особо подчеркнул, что Уфа сегодня обладает уникальным сплавом компетенций:

— У нас сильная промышленная и образовательная база. Новая стратегия даст импульс развитию цифровых технологий в отрасли. Но главное, что студенты и молодые ученые будут вовлечены в реальные проекты уже на стадии обучения. Это позволяет выстроить прямую связь «от идеи до внедрения», — прокомментировал вице-премьер.

Одним из краеугольных камней сотрудничества станет развитие искусственного интеллекта. В УГНТУ и «Газпром нефти» планируют разрабатывать продвинутые цифровые двойники месторождений и программные комплексы для прогнозирования ресурсов. Такие инструменты помогут искать углеводороды с высочайшей точностью и сопровождать бурение в режиме реального времени.

Кроме того, в планах — создание инженерной платформы для управления удаленными активами. Это особенно актуально для Арктики и Восточной Сибири, где логистика оставляет желать лучшего, а человеческий фактор может быть критичным. Системы нового поколения должны взять на себя рутинные процессы, оставив человеку роль стратега.

Основной площадкой для мозгового штурма станет научно-образовательный центр «Газпром нефть – УГНТУ», работающий в Уфе. Здесь объединяются академические коллективы вуза и инженеры компании. К работе уже активно привлекают аспирантов и студентов, которые смогут проверить свои гипотезы и создать прототипы реальных промышленных устройств.

Руководитель Научно-технического центра индустриального партнера Александр Ситников отметил, что будущее за интеллектуальными системами, но просто автоматизировать процессы недостаточно.

— Отрасли нужны технологии, которые умеют думать. Для этого мы соединяем фундаментальную науку с глубоким знанием производства. Только так можно создать продукт, который решит реальную задачу промысловика, — заявил Александр Ситников.

Ректор УГНТУ Олег Баулин, в свою очередь, подчеркнул, что для вуза это не просто имиджевый проект, а возможность трансформировать образование.

— Компания приходит к нам с четким запросом. Мы можем оперативно соединить наши фундаментальные разработки, инженерную школу и подготовку молодых кадров. Масштаб задач требует консолидации, и наша стратегия — это прочный фундамент для будущих прорывов, — отметил руководитель университета.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведут правительство и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Что касается сотрудничества УГНТУ и «Газпром нефти», то оно ведется с 2018 года. За это время ученые уже представили цифровой двойник скважины и систему интеллектуального обогрева оборудования. Новая стратегия призвана вывести эти наработки на промышленный уровень.

Фото: пресс-служба правительства РБ.