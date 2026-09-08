+22 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Технологии
8 Сентября , 09:14

УГНТУ и «Газпром нефть» наметили курс на интеллектуальную добычу до 2030 года

Уфимский государственный нефтяной технический университет и компания «Газпром нефть» утвердили совместную стратегию на ближайшие семь лет. Главная цель — сделать добычу «черного золота» умнее, безопаснее и эффективнее, особенно в условиях суровой Арктики и труднодоступных сибирских месторождений.

УГНТУ и «Газпром нефть» наметили курс на интеллектуальную добычу до 2030 годаУГНТУ и «Газпром нефть» наметили курс на интеллектуальную добычу до 2030 года
УГНТУ и «Газпром нефть» наметили курс на интеллектуальную добычу до 2030 года

В республике продолжает крепнуть альянс фундаментальной науки и высоких технологий. На днях стало известно о подписании стратегического соглашения между УГНТУ (резидентом межвузовского кампуса) и одним из лидеров нефтяной отрасли. Документ рассчитан до 2030 года и определяет вектор развития не только для университета, но и для всего топливно-энергетического комплекса региона, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Стороны намерены сконцентрироваться на создании прорывных цифровых и инженерных решений. В фокусе внимания — автономное управление промыслами, разработка трудноизвлекаемых запасов и повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях.

В правительстве республики такое партнерство назвали знаковым. Заместитель премьер-министра Александр Шельдяев особо подчеркнул, что Уфа сегодня обладает уникальным сплавом компетенций:

— У нас сильная промышленная и образовательная база. Новая стратегия даст импульс развитию цифровых технологий в отрасли. Но главное, что студенты и молодые ученые будут вовлечены в реальные проекты уже на стадии обучения. Это позволяет выстроить прямую связь «от идеи до внедрения», — прокомментировал вице-премьер.

Одним из краеугольных камней сотрудничества станет развитие искусственного интеллекта. В УГНТУ и «Газпром нефти» планируют разрабатывать продвинутые цифровые двойники месторождений и программные комплексы для прогнозирования ресурсов. Такие инструменты помогут искать углеводороды с высочайшей точностью и сопровождать бурение в режиме реального времени.

Кроме того, в планах — создание инженерной платформы для управления удаленными активами. Это особенно актуально для Арктики и Восточной Сибири, где логистика оставляет желать лучшего, а человеческий фактор может быть критичным. Системы нового поколения должны взять на себя рутинные процессы, оставив человеку роль стратега.

Основной площадкой для мозгового штурма станет научно-образовательный центр «Газпром нефть – УГНТУ», работающий в Уфе. Здесь объединяются академические коллективы вуза и инженеры компании. К работе уже активно привлекают аспирантов и студентов, которые смогут проверить свои гипотезы и создать прототипы реальных промышленных устройств.

Руководитель Научно-технического центра индустриального партнера Александр Ситников отметил, что будущее за интеллектуальными системами, но просто автоматизировать процессы недостаточно.

— Отрасли нужны технологии, которые умеют думать. Для этого мы соединяем фундаментальную науку с глубоким знанием производства. Только так можно создать продукт, который решит реальную задачу промысловика, — заявил Александр Ситников.

Ректор УГНТУ Олег Баулин, в свою очередь, подчеркнул, что для вуза это не просто имиджевый проект, а возможность трансформировать образование.

— Компания приходит к нам с четким запросом. Мы можем оперативно соединить наши фундаментальные разработки, инженерную школу и подготовку молодых кадров. Масштаб задач требует консолидации, и наша стратегия — это прочный фундамент для будущих прорывов, — отметил руководитель университета.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведут правительство и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Что касается сотрудничества УГНТУ и «Газпром нефти», то оно ведется с 2018 года. За это время ученые уже представили цифровой двойник скважины и систему интеллектуального обогрева оборудования. Новая стратегия призвана вывести эти наработки на промышленный уровень.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru