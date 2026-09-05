Радий Хабиров ознакомился со строительством бассейна в Октябрьском

Бассейн возводят с применением механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Спорт России». Руководитель региона ознакомился с ходом выполнения строительно-монтажных работ и возможностями будущего спортивного объекта.

Проект включает 50-метровый плавательный бассейн, термальный СПА-комплекс, универсальные спортивные залы, а также гостиницу на 84 номера. Таким образом в Октябрьском формируют многофункциональный центр для занятий спортом и отдыха.

Глава Башкортостана высоко оценил эффективность инструментов ГЧП для создания востребованных социальных объектов:

— Октябрьский всегда был спортивным городом. Я сам в детстве приезжал сюда на соревнования по борьбе, — отметил Радий Хабиров. — А благодаря проекту «Бизнес-спринт» появляются долгосрочные инвестиции, которые необходимы для строительства таких больших современных объектов.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.