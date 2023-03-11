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Сегодня, 12:56

В офисах МФЦ Башкирии сократилось время ожидания

Делаем всё возможное, чтобы жители качественно и своевременно получали услуги, не стояли в очередях, не тратили время, отметил Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

В офисах МФЦ Башкирии сократилось время ожидания
В офисах МФЦ Башкирии сократилось время ожидания

В МФЦ республики время ожидания теперь составляет 2 минуты. В 2022 году в офисах приняли более 5 млн дел и дали порядка 1,5 млн консультаций.

Глава региона подчеркнул, что работникам добавилась работа, связанная с СВО. Отдельное внимание уделяется вопросам помощи бизнесу. В сжатые сроки во всех центрах «Мои Документы» организовали информирование предпринимателей о региональных и федеральных антикризисных мерах поддержки.

Развиваются и другие направления, связанные с регистрацией прав собственности, земельно-имущественными отношениями.

Автор:Марат АМИНЕВ
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