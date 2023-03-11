В офисах МФЦ Башкирии сократилось время ожидания

В МФЦ республики время ожидания теперь составляет 2 минуты. В 2022 году в офисах приняли более 5 млн дел и дали порядка 1,5 млн консультаций.

Глава региона подчеркнул, что работникам добавилась работа, связанная с СВО. Отдельное внимание уделяется вопросам помощи бизнесу. В сжатые сроки во всех центрах «Мои Документы» организовали информирование предпринимателей о региональных и федеральных антикризисных мерах поддержки.



Развиваются и другие направления, связанные с регистрацией прав собственности, земельно-имущественными отношениями.