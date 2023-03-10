В Башкирии в ЕГРН внесли более 2,8 тысяч сведений о границах населенных пунктов

В планах до конца 2023 года загрузить 80% сведений. Об этом сообщили на обучающем семинаре для главных архитекторов муниципальных образований региона.

Благодаря проделанной работе, власти уже в конце 2024 года смогут использовать новые сервисы и принимать управленческие решения на основе полных и точных данных в сфере земли и недвижимости. На сегодня работы по внесению границ населенных пунктов полностью завершены в Благоварском и Караидельском районах, в городах Агидель, Белорецк, Баймак, Бирск. Давлеканово, Стерлитамак. Еще в 14 муниципальных образованиях эти работы завершены на более чем 90%. До конца 2023 года в целом по республике предстоит внести в реестр сведения о границах еще 1730 населенных пунктов.

В ходе семинара также рассмотрели тенденции современной архитектуры, в частности, использование навесных фасадных систем для малоэтажного и высотного строительства.