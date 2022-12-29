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29 Декабря , 19:25

В Башкирии модернизируют пять ТЭЦ

Обновленные теплоэлектроцентрали появятся в Уфе, Благовещенске и Стерлитамаке.

В Башкирии модернизируют пять ТЭЦ
В Башкирии модернизируют пять ТЭЦ

В ближайшее время пять в Башкирии обновят Уфимские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимскую ТЭЦ в Благовещенске, а также Стерлитамакскую и Ново-Стерлитамакскую ТЭЦ.

О планах реконструкции написал в соцсетях глава РБ Радий Хабиров:

– Будем модернизировать энергооборудование электростанций, строить новые подстанции и центры питания. Продолжим тянуть электросети. Нам предстоит решить масштабные задачи по энергообеспечению Зауралья, довести до результата наши планы развития в гидроэнергетике.

Модернизация энергосистемы необходима России для дальнейшего экономического развития. При этом, министр энергетики России Николай Шульгин в телеграм-канале Минэнерго России сообщил, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно прогнозу социально-экономического развития России.

Фото: страничка Радия Хабирова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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