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15 Сентября , 17:34

Парк имени Ленина в Уфе планируют открыть ко Дню республики

Сегодня, 15 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции парка имени Ленина в Уфе, сообщает пресс-служба главы.

Парк имени Ленина в Уфе планируют открыть ко Дню республикиПарк имени Ленина в Уфе планируют открыть ко Дню республики
Парк имени Ленина в Уфе планируют открыть ко Дню республики

Представители подрядной организации сообщили, что основной объём работ уже завершили. На территории продолжают укладку брусчатки на пешеходных дорожках, устанавливают качели, подключают освещение, рассаживают цветы, наполняют чаши фонтанов водой. Также завершают возведение исторической арки входной группы со стороны улицы Заки Валиди — строители уже произвели облицовку гранитом двух башен сооружения. Поскольку парк является объектом культурного наследия регионального значения, все его основные элементы и объекты сохранили.

Глава Башкортостана подчеркнул, что общественное пространство откроют ко Дню республики.

— Сделаем это в торжественной обстановке, — сказал Радий Хабиров. — Самое главное — этот парк мы открываем для людей, ведь раньше посетителей было мало. Наша задача — чтобы здесь бегали дети, гуляла молодёжь, бабушки с дедушками ходили. Думаю, всё получится.

Напомним, что один из старейших парков столицы республики общей площадью 7,5 га заложили в 1869–1872 годах. В последний раз его масштабную реконструкцию проводили в 1980 году. Общественное пространство обновляют по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Парк имени Ленина в Уфе планируют открыть ко Дню республики
Парк имени Ленина в Уфе планируют открыть ко Дню республики
Парк имени Ленина в Уфе планируют открыть ко Дню республики
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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