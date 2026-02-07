0 °С
7 Февраля , 09:06

В Уфе под памятником Салавату Юлаеву появились три заветных буквы

На склоне горы у реки Белой в Уфе зажглась новая проекция из трех букв.

В Уфе под памятником Салавату Юлаеву появились три заветных буквы
В Уфе под памятником Салавату Юлаеву появились три заветных буквы

Название столицы под реконструируемым памятником Салавату Юлаеву выкрашено в цвета башкирского флага.

«ӨФӨ — три буквы, которые объединяют миллионы сердец!», — написал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Фото из аккаунта Ратмира МАВЛИЕВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
