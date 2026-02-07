В Уфе под памятником Салавату Юлаеву появились три заветных буквы

Название столицы под реконструируемым памятником Салавату Юлаеву выкрашено в цвета башкирского флага.
«ӨФӨ — три буквы, которые объединяют миллионы сердец!», — написал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Фото из аккаунта Ратмира МАВЛИЕВА.
© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».
При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.
Категория информационной продукции 18+
Об использовании персональных данных
Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».
Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.
Главный редактор Набиева Г. Р.
Редактор сайта Тюнёва Н. Р.