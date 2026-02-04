В Уфе остановки оборудуют камерами видеонаблюдения и кнопкой вызова «112»

«Уже определена организация, которая спроектирует, изготовит и установит 58 остановочных навесов. В дальнейшем компания-оператор будет обеспечивать их регулярное техобслуживание и санитарное содержание, включая еженедельную проверку состояния конструкций на предмет целостности, устойчивости и безопасности для пассажиров и пешеходов, — заявил Олег Хмарин.

Руководитель управления отметил, что «остановочные павильоны будут оборудованы тремя камерами видеонаблюдения и кнопкой вызова „112“, что благоприятно скажется на повышении безопасности горожан. Ориентировочная дата начала установки современных конструкций — конец первого квартала текущего года».

Фото: пресс-служба администрации Уфы.