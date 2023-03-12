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В Уфе на несколько месяцев будет закрыт проезд по улице Колгуевской

Вдоль улиц Пугачёва и Колгуевской в столице республики планируется проложить водовод, сообщает администрация города.

В Уфе на несколько месяцев будет закрыт проезд по улице Колгуевской
В Уфе на несколько месяцев будет закрыт проезд по улице Колгуевской

Строительство водовода в Кировском районе Уфы станет одним из этапов масштабного проекта по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья.

Строительно-монтажные работы будут производится открытым способом. С 15 апреля по 31 июня планируется укладка водовода и восстановление дорожного полотна на улице Пугачева. Затем весь июль отводится на прокладку водовода на Колгуевской, в августе рабочие приступят к восстановлению дорожного полотна на этом участке.  

Для безопасности сквозной проезд будет закрыт на участке от Пугачева до Бакинской по улице Колгуевской, так как сети водоснабжения расположены по оси дорожного полотна. Мэрия уточняет, что для местных жителей и машин экстренных служб проезд будет открыт.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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