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Сегодня, 13:04

В Уфе убирать снег будут по ночам

В Уфе убирать «январский» снег будут в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято в мэрии для того, чтобы не создавать пробок днем.

В Уфе убирать снег будут по ночам
В Уфе убирать снег будут по ночам

Комплексная расчистка улично-дорожной сети пройдет по новому графику:

– Достоевского от Айской до Ветошникова – с 21.00 восьмого февраля до 7.00 девятого февраля;

– Краснодонская от Пархоменко до Цюрупы – с 21.00 девятого февраля до 7.00 10 февраля;

– Гоголя от Чернышевского до Достоевского – с 21.00 10 февраля до 7.00 11 февраля;

– Рихарда Зорге по местному проезду от 50 лет СССР до Братьев Кадомцевых – с 21.00 11 февраля до 7.00 12 февраля;

– Льва Толстого от Кольцевой до Максима Горького – с 21.00 12 февраля до 7.00 13 февраля;

– Свободы от Первомайской до Интернациональной – с 21.00 13 февраля до 7.00 14 февраля;

– Юрия Гагарина от Королева до Маршала Жукова – с 21.00 14 февраля до 7.00 15 февраля.

На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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