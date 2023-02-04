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Вчера, 17:19

В Уфе переехала «Служба сноса и расселения»

Организация переехала из здания по ул. Цюрупы, 102 на ул. Энгельса, 9.

В Уфе переехала «Служба сноса и расселения»
В Уфе переехала «Служба сноса и расселения»

Что за организация эта самая «служба сноса»? – Муниципальное бюджетное учреждение располагает полным перечнем сведений о расселении аварийных многоквартирных домов, включенных в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (включая планируемые сроки сноса). Так что, если ваш дом таковым является, вам сюда.

А вообще, в случаях сноса жилого объекта, признанного аварийным, информацию о сроках сноса можно уточнить в администрации соответствующего района муниципалитета. Речь идет об уже расселенном доме или доме, жители которого в настоящее время расселяются, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Кстати, контактный телефон у «Службы сноса и расселения» остался прежним: +7 (347) 251-00-63.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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