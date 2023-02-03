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Столица
Вчера, 16:57

В Уфе до 22 февраля частично перекроют улицу Бельскую

Ограничения будут введены с 7 февраля в связи с реконструкцией улицы Пугачева, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

В Уфе до 22 февраля частично перекроют улицу Бельскую
В Уфе до 22 февраля частично перекроют улицу Бельскую

Улица Бельская будет перекрыта в обоих направлениях от перекрестка с улицей Пугачева до заездов в магазин «Лента».

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать поездку.

Автор:Артур СМОЛОВ
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