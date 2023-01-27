В Уфе семь человек пострадали на несанкционированных горках

По данным управления гражданской защиты, с начала зимы в столице уже зафиксировано семь инцидентов, когда из-за катания на стихийно организованных горках уфимцы получили травмы. Из семи пострадавших четверо — дети.

В управлении рассказали, что профилактические рейды проводят регулярно и разъясняют «экстремалам», насколько опасно кататься на несанкционированных горках. «Мы призываем горожан выбирать для активного отдыха только официальные оборудованные места», — говорят специалисты управления гражданской защиты Уфы.

Фото из открытых источников.