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Вчера, 23:27

В Уфе семь человек пострадали на несанкционированных горках

Управление гражданской защиты города проводит в эти дни рейды по несанкционированным горкам, сообщает пресс-служба ведомства.

В Уфе семь человек пострадали на несанкционированных горках
В Уфе семь человек пострадали на несанкционированных горках

По данным управления гражданской защиты, с начала зимы в столице уже зафиксировано семь инцидентов, когда из-за катания на стихийно организованных горках уфимцы получили травмы. Из семи пострадавших четверо — дети.

В управлении рассказали, что профилактические рейды проводят регулярно и разъясняют «экстремалам», насколько опасно кататься на несанкционированных горках. «Мы призываем горожан выбирать для активного отдыха только официальные оборудованные места», — говорят специалисты управления гражданской защиты Уфы.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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