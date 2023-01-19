Жители Уфы пожаловались в Народный фронт на заваленные снегом тротуары и остановки

Последний снегопад в городе был две недели назад, но на обочинах дорог до сих пор складированы огромные сугробы, образовавшиеся после уборки улиц, отмечают в своих жалобах уфимцы.

«Ежедневно мы получаем обращения от горожан с жалобами на заваленные снегом тротуары и остановки общественного транспорта, покрытые льдом дороги и пешеходные переходы, зауженные из-за сугробов проезжие части. И таких сигналов много, что говорит о системности проблемы», – отметил в разговоре с корреспондентом «Республики Башкортостан» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Много недовольных уборкой из Сипайлово и Тужиловки. «Межквартальный проезд между домами № 22, № 24, № 26, № 30 и № 28/1 по улице Юрия Гагарина не чистят совсем. Проезжая часть, которая ведет к лицею № 136 и школе № 127, сужена. Машины не могут разъехаться. Образовалась глубокая колея», – написала в Народный фронт жительница Сипайлово.

В микрорайоне Тужиловка снега осталось столько, что здесь не могут разъехаться машины, постоянно случаются аварийные ситуации, а пешеходы рискуют оказаться под колесами. Сужены дороги из-за несвоевременного вывоза снега и на Айской, Бакалинской, Зорге, Авроры, Цюрупы и Назара Наджми.

Список проблемных участков представители Народного фронта в Республике Башкортостан направили в администрацию Уфы, сообщает пресс-служба «народников».

Фото предоставлено пресс-службой исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.