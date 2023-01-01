Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»

Любители активного образа жизни вышли на старт на пяти площадках: у Гостиного двора, в парке «Кашкадан», парке «Демский», микрорайоне «Яркий» и в сквере 50-летия Победы.

Стать участником мероприятия мог любой желающий вне зависимости от уровня физической подготовки. ​ Нужно было лишь написать на нагрудном номере свою цель на новый год, а затем пробежать​ подготовленную организаторами дистанцию.

Самым массовым по традиции стал забег на Гостином дворе. Участники в костюмах Снегурочек, Дедов Морозов и символов года – кроликов пробежали 2023 метра по центральным улицам города – Коммунистической, Ленина, Пушкина, К. Маркса и вернулись обратно на точку старта. Среди бегунов – семьи с детьми, с домашними питомцами, в карнавальных костюмах.

– По традиции уже в девятый раз уфимцы встречаются первого января на «Забеге обещаний». Желаю, чтобы загаданные вами желания обязательно сбылись, – поздравил с Новым годом участников заместитель главы администрации города Владимир Жебровский.

Марафон новогодних спортивных событий продолжится соревнованиями по хоккею в валенках 2 января и «Веселыми семейными стартами», которые пройдут во всех районах Уфы 3 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Фоторепортаж: Альберт ЗАГИРОВ.