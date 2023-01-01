-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Столица
Вчера, 17:22

Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»

Сегодня, 1 января, уфимцы поставили первый рекорд 2023 года: на старт «Забега обещаний» в столице республики вышли свыше двух тысяч человек. Таким образом, Уфа опередила по количеству участников остальные города, включая Москву.

Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»

Любители активного образа жизни вышли на старт на пяти площадках: у Гостиного двора, в парке «Кашкадан», парке «Демский», микрорайоне «Яркий» и в сквере 50-летия Победы.

Стать участником мероприятия мог любой желающий вне зависимости от уровня физической подготовки. ​ Нужно было лишь написать на нагрудном номере свою цель на новый год, а затем пробежать​ подготовленную организаторами дистанцию.

Самым массовым по традиции стал забег на Гостином дворе. Участники в костюмах Снегурочек, Дедов Морозов и символов года – кроликов пробежали 2023 метра по центральным улицам города – Коммунистической, Ленина, Пушкина, К. Маркса и вернулись обратно на точку старта. Среди бегунов – семьи с детьми, с домашними питомцами, в карнавальных костюмах.

– По традиции уже в девятый раз уфимцы встречаются первого января на «Забеге обещаний». Желаю, чтобы загаданные вами желания обязательно сбылись, – поздравил с Новым годом участников заместитель главы администрации города Владимир Жебровский.

Марафон новогодних спортивных событий продолжится соревнованиями по хоккею в валенках 2 января и «Веселыми семейными стартами», которые пройдут во всех районах Уфы 3 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Фоторепортаж: Альберт ЗАГИРОВ.

Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Жители Уфы установили первый рекорд 2023 года: опередили всех по количеству участников «Забега обещаний»
Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика