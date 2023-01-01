-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Столица
Вчера, 21:24

По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал

Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA-2023» продолжается в Уфе. Снежная погода не помешала всем желающим прийти на карнавал – во второй половине сегодня, 1 января, на Гостином дворе стартовало карнавальное шествие участников.

По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал

В конкурсе костюмов были замечены белые медведи, зайки, тигр, жираф, тропическая бабочка, червонная дама, скоморохи, снеговики, снегурочки, Деды Морозы и другие персонажи. Под веселый живой аккомпанемент оркестра, расположившегося в двухэтажном автобусе, пританцовывая, они прошли по маршруту от Гостиного двора по улицам Ленина и Коммунистической к сцене фестиваля на Верхнеторговой площади.

И вот, к вечеру, подведены итоги конкуса новогодних костюмов и названы победители.

Единогласным решением жюри гран-при конкурса присужден команде из города Межгорье за карнавальные костюмы на тему эпоса «Урал батыр».

«Мини-мистером карнавала» признали Артема Папушина за костюм символа года, а близнецы Маша и Саша Навалихины завоевали звание  «Мини-мисс карнавал». 

Оригинальный карнавальный костюм помог Инне Семенехиной победить в  номинации «Мисс новогодний карнавал». «Мистером новогодний карнавал» жюри признало команду Демского подразделения МЧС.

Команда из Караидельского района получила специальный приз «Самый лучший самодельный карнавальный костюм». 

Все лауреаты награждены памятными подарками и денежными призами.

В администрации Уфы напомнили, что фестиваль «Новогодние каникулы «TERRA ZIMA» продлится до 3 января. Завтра, 2 января, состоится зимний сабантуй и конкурс самоваров (Гостиный двор). 3 января – парад конно-санных экипажей (Набережная реки Белой).

Фоторепортаж: Альберт ЗАГИРОВ.

По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал
Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика