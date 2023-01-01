По улицам Уфы прошёл новогодний карнавал

В конкурсе костюмов были замечены белые медведи, зайки, тигр, жираф, тропическая бабочка, червонная дама, скоморохи, снеговики, снегурочки, Деды Морозы и другие персонажи. Под веселый живой аккомпанемент оркестра, расположившегося в двухэтажном автобусе, пританцовывая, они прошли по маршруту от Гостиного двора по улицам Ленина и Коммунистической к сцене фестиваля на Верхнеторговой площади.

И вот, к вечеру, подведены итоги конкуса новогодних костюмов и названы победители.

Единогласным решением жюри гран-при конкурса присужден команде из города Межгорье за карнавальные костюмы на тему эпоса «Урал батыр».

«Мини-мистером карнавала» признали Артема Папушина за костюм символа года, а близнецы Маша и Саша Навалихины завоевали звание «Мини-мисс карнавал».

Оригинальный карнавальный костюм помог Инне Семенехиной победить в номинации «Мисс новогодний карнавал». «Мистером новогодний карнавал» жюри признало команду Демского подразделения МЧС.

Команда из Караидельского района получила специальный приз «Самый лучший самодельный карнавальный костюм».

Все лауреаты награждены памятными подарками и денежными призами.

В администрации Уфы напомнили, что фестиваль «Новогодние каникулы «TERRA ZIMA» продлится до 3 января. Завтра, 2 января, состоится зимний сабантуй и конкурс самоваров (Гостиный двор). 3 января – парад конно-санных экипажей (Набережная реки Белой).

Фоторепортаж: Альберт ЗАГИРОВ.