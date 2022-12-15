Анвар Байков: Мне нравится, как преображается Уфа

В своем послании глава республики отметил, что ежегодно благоустройству общественных пространств уделяется большое внимание. Так, в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в Башкирии благоустроили 560 общественных территорий, за три года отремонтировали 7400 подъездов многоквартирных домов, за четыре года вложили более пяти миллиардов рублей в программу «Башкирские дворики». И все эти мероприятия будут продолжены.

Отдельное внимание Радий Хабиров уделил благоустройству Уфы в преддверии 450-летия города. Он отметил, что столица республики стала большой строительной площадкой и каждую стройку он держит на личном контроле.

Мы попросили прокомментировать слова главы РБ руководителя проекта «Уфимское ожерелье» Анвара Байкова.

- В этом году действительно благоустроили много парков, - отметил он. - И это здорово: благодаря паркам в городе снижается напряженность, жителям есть где погулять. Мне нравится, как преображается Уфа. Она яркая сама по себе, зеленая, напоминает мне европейский город. А происходящие изменения делают ее только лучше. Кстати, Радий Фаритович поднял также вопрос освещения общественных пространств, это тоже очень важно, это показатель безопасности и комфорта. Люди ходят там, где светло.

Вообще все элементы благоустройства направлены на создание внешнего комфорта города. Это и подъезды, и дороги, и социальная инфраструктура. Взять, например, микрорайон Кузнецовский Затон Уфы, где жителям критически не хватает детского сада, школы, парков. Туда необходимо вкладываться, чтобы не превратить район в гетто. И определенные подвижки наметились: строится садик, проектируется школа, отремонтированы дороги. Хотя, на мой взгляд, было бы правильнее, если бы инфраструктуру изначально создавал сам застройщик.

А недавно в рамках проекта «Уфимское ожерелье» прошла встреча с жителями Кузнецовского затона. Микрорайон новый, здесь много молодых семей, и здорово, что жители сами проявляют большую активность. Они предложили интересные идеи развития: создание европейского сада, где люди сами могли бы ухаживать за растениями; очистка лесного массива и обустройство там освещенного сквера; создание общественного культурного центра, где могли бы заниматься дети.

Теперь мы сформируем техническое задание по итогам встречи и представим его городской администрации. Хотелось бы, чтобы там учли мнение людей при благоустройстве территории. Я считаю правильным, когда муниципалитеты изучают запросы жителей на подобные объекты. В конце концов, и в послании Радий Хабирова лейтмотивом прозвучала идея заботы о людях.

Фото: страница Анвара Байкова в ВК.