Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным

Радий Хабиров предложил встречать бойцов всех трех башкирских батальонов после выполнения ими поставленных боевых задач на Советской площади, сообщает его пресс-служба.

«Ко мне недавно обратился начальник Уфимского юридического института с просьбой проводить там присягу курсантов и выдачу дипломов выпускникам учебного заведения. Это мемориальное место.

На Советской площади можно проводить и другие патриотические мероприятия. В планах летом в выходные сделать там пешеходную зону с перекрытием автомобильного движения», – сказал Радий Хабиров.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Башкортостан.