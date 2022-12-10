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Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с руководителями ветеранских и патриотических организаций республики отметил важность всесторонней поддержки добровольцев и мобилизованных, которые постепенно будут возвращаться с СВО.

Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным
Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным

Радий Хабиров предложил встречать бойцов всех трех башкирских батальонов после выполнения ими поставленных боевых задач на Советской площади, сообщает его пресс-служба.

«Ко мне недавно обратился начальник Уфимского юридического института с просьбой проводить там присягу курсантов и выдачу дипломов выпускникам учебного заведения. Это мемориальное место.

На Советской площади можно проводить и другие патриотические мероприятия. В планах летом в выходные сделать там пешеходную зону с перекрытием автомобильного движения», – сказал Радий Хабиров.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Башкортостан.

Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным
Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным
Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным
Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным
Советскую площадь в Уфе планируют сделать пешеходной. Пока по выходным
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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