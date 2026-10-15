Студенты УУНиТ взяли Кубок главы Башкирии в «Гонке героев»

Уфимский университет науки и технологий представил на гонку 13 команд — 80 человек. Всего в забеге с препятствиями участвовала 51 команда из уфимских вузов, поэтому конкуренция была острой. На сложной двухкилометровой трассе сразу две команды УУНиТ поднялись на пьедестал. Золото завоевали «Легкоатлеты», серебро — «Восхождение». Третье место заняла команда «Юристы» Уфимского юридического института МВД РФ. Глава республики вручил каждой команде комплекты спортивной экипировки, а победители получили еще и переходящий Кубок главы Башкирии.

Радий Хабиров пожелал студентам удачи и успехов, отметив, что они взяли на себя важную миссию — отвечать не только за себя, но и за товарищей. «Верьте в Башкортостан, верьте в нашу Россию», — сказал он.

В составе «Легкоатлетов» выступали студенты из Института технологий и материалов, факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта, Института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях. Команду «Восхождение» представили студенты и аспиранты Института электротехнического инжиниринга, Института гуманитарных и социальных наук и Института природы и человека.

Руководитель «Восхождения» Софья Семенова рассказала, что для команды это был первый опыт участия в подобной гонке. «Наш вид спорта — спортивный туризм — чем-то похож на гонки с препятствиями, но есть отличия. Мы справились со всеми испытаниями и заняли второе место. В следующем году планируем улучшить результат и побороться за первое место», — поделилась она.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров подчеркнул, что форум и гонка наглядно показали: университет — это не только серьезная наука и образование, но и территория сильных, сплоченных и целеустремленных людей. Он отметил ценность командного успеха и умения работать плечом к плечу. «Мы гордимся студентами, которые достойно представили вуз и активно включились в диалог о развитии самоуправления. Поддержка таких инициатив — безусловный приоритет для руководства УУНиТ», — сказал он.

Фото: пресс-служба УУНиТ.