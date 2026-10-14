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Спорт
14 Октября , 06:58

В Уфе впервые пройдёт первенство России по рафтингу

С 14 по 19 октября в Уфе пройдет первенство России по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования примут на современном гребном канале — одном из лучших спортивных объектов страны.

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В Уфе впервые пройдёт первенство России по рафтингуВ Уфе впервые пройдёт первенство России по рафтингу
В Уфе впервые пройдёт первенство России по рафтингу

Ожидается участие более 150 спортсменов из десяти регионов России. Молодые спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах, включая «Слалом», «Спринт», «Параллельный спринт» и «Длинную гонку».

— Для молодых гребцов первенство России — это важнейший старт сезона и шанс заявить о себе на федеральном уровне. Проведение турнира на гребном канале в Уфе гарантирует высокий стандарт безопасности и условия для честной спортивной борьбы, — отмечают организаторы соревнований.

Проведение таких спортивных мероприятий повышает интерес жителей к спорту, мотивирует заниматься физической активностью, что соответствует целям государственной программы «Спорт России», считают в управлении по физической культуре и спорту администрации Уфы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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