В Уфе впервые пройдёт первенство России по рафтингу

Ожидается участие более 150 спортсменов из десяти регионов России. Молодые спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах, включая «Слалом», «Спринт», «Параллельный спринт» и «Длинную гонку».

— Для молодых гребцов первенство России — это важнейший старт сезона и шанс заявить о себе на федеральном уровне. Проведение турнира на гребном канале в Уфе гарантирует высокий стандарт безопасности и условия для честной спортивной борьбы, — отмечают организаторы соревнований.

Проведение таких спортивных мероприятий повышает интерес жителей к спорту, мотивирует заниматься физической активностью, что соответствует целям государственной программы «Спорт России», считают в управлении по физической культуре и спорту администрации Уфы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы.