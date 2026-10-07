Артём Бондаренко из Уфы стал первым чемпионом России по параскалолазанию

Соревнования, организованные при поддержке Российского спортивного фонда, собрали 37 сильнейших атлетов из восьми регионов страны. Для Бондаренко эта победа стала результатом долгого и упорного тренировочного пути, рассказали в пресс-службе ОП РБ.

Чтобы такой турнир стал возможен, была проделана серьезная подготовительная работа. В 2023 году министерство спорта зарегистрировало новые дисциплины — «ПОДА-лазание на трудность» и «СЛ-лазание на трудность», чтобы Федерация скалолазания России могла развивать параскалолазание. Затем утвердили правила, новый турнир включили в ЕКП, а в регионах провели первые чемпионаты, где спортсмены получали спортивные разряды.

Кроме золота Артема Бондаренко, представители Башкирии завоевали еще две бронзовые награды. В дисциплине «СЛ-лазание на трудность» третье место занял Альберт Асадуллин (В1). В дисциплине «ПОДА-лазание на трудность» бронза у Тимура Абдурашитова (RP3), который также является тренером Артема Бондаренко. В командном зачете сборная Башкирии заняла третье место в дисциплине «Лазание на трудность СЛ».

Сам чемпионат России проходил в три раунда. На отборочном этапе участники штурмовали две трассы. В финал пробились по три сильнейших атлета, которые и разыграли медали. Как отметили сами участники, трассы на первом российском чемпионате оказались значительно сложнее, чем на предыдущих международных турнирах. И это огромный плюс: впереди у сборной России отбор на Паралимпийские игры 2028 года, и нашим атлетам необходимо быть готовыми к высочайшей конкуренции уже сейчас.

Символично, что именно в нашей стране зарождалось мировое параскалолазание. В 2006 году в Екатеринбурге прошли первые международные соревнования, а в 2008 году Москва приняла дебютный Кубок мира. Сегодня, когда движение готовится к полноценному дебюту на Паралимпийских играх, проведение первого национального чемпионата становится важнейшим шагом в укреплении спортивных традиций России.

Фото: пресс-служба ОП РБ.