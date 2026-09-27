Тренеры «Салавата Юлаева» раскрыли секрет победы над московским «Динамо»

Все три периода встречи оказались одинаково зрелищными, но с разным сюжетом. В быстром, скоростном хоккее сначала чуть лучше выглядели гости. Не случайно именно уфимцы первыми добились успеха, точно в дальнюю «девятку» попал с левого фланга атаки Ремпал.

Затем юлаевцы получили шанс еще основательнее уйти в отрыв, повезло Варлову: после его дальнего броска шайба в итоге отскочила от кого-то из динамовцев прямо в ворота. Однако радовались юлаевцы всего 22 секунды, первый же ответный выпад хозяев принес им успех.

После этого игра достигла максимального напряжения. Москвичи и раньше не чурались силовой борьбы, а теперь вообще перестали играть без прокатов. Порой применяя сомнительные с точки зрения судейства приемы. В общем, инициатива стала постепенно переходить к хозяевам. Однако здесь в полный рост проявилось мастерство голкипера «СЮ» Вязового, который раз за разом спасал свою команду.

В третьем периоде сил у команд оставалось меньше, но желание добиться победы никуда не ушло. Удача обошла стороной юлаевца Загребина: в меньшинстве он перехватил шайбу, убежал к чужим воротам и точно бросил. Но поле видеопросмотра судьи определили: у нападающего в момент, кода он останавливал шайбу, была игра высоко поднятой клюшкой.

Так хозяева снова словно вернулись в игру и получили шанс спасти матч. Но что-то у них не заладилось. В последние 10 минут динамовцы заработали сначала два удаления и даже полминуты отыграли втроем. А затем еще хлеще. После тайм-аута и появления у «Динамо» экстра-хоккеиста москвичи умудрились за 2,5 минуты заработать… четыре удаления. В итоге они доигрывали матч в подавляющем меньшинстве, а полуавантюрная попытка выпустить еще одного хоккеиста закончилась для них голом в пустые ворота.

– Важная для нас победы, давно мы в Москве у «Динамо» не выигрывали. Об этом говорили ребятам и перед матчем. Игра была очень динамичная, без средней зоны. Молодцы, что в концовке сыграли терпеливо, не поддались на провокации. В первые минуты были не готовы к тому, что шайба будет так скакать, особенно на маленькой площадке. Поэтому ушло время, чтобы адаптироваться. Григорий Панин не сыграл по семейным обстоятельствам, поэтому капитанят другие – у них есть шанс проверить свои лидерские качества, – сказал по окончании встречи главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

Что касается провокаций, то здесь достаточно упомянуть только факт, что дважды игрок «Динамо» Меркли получал штрафы за то, что тыкал клюшкой в ловушку Вязового уже после того, как голкипер прижимал шайбу. Ну и последние два удаления у москвичей с формулировкой «грубость» говорят сами за себя. До этого хозяевам удавалось как-то сдерживаться, но здесь у них нервы сдали окончательно.

«Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Шайбы: 0:1 – Ремпал (Жаровский, Щербаков, 12.14), 0:2 – Варлов (Ефремов, 22.22), 1:2 – Бондарь (Меликов, Пыленков, 22.44), 1:3 – Броссо (Ремпал, Зоркин, 59.44, б.бол, п.в.).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».