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Спорт
27 Сентября , 08:42

Тренеры «Салавата Юлаева» раскрыли секрет победы над московским «Динамо»

В очередном матче чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» переиграл в Москве динамовцев со счетом – 3:1.

Тренеры «Салавата Юлаева» раскрыли секрет победы над московским «Динамо»Тренеры «Салавата Юлаева» раскрыли секрет победы над московским «Динамо»
Тренеры «Салавата Юлаева» раскрыли секрет победы над московским «Динамо»

Все три периода встречи оказались одинаково зрелищными, но с разным сюжетом. В быстром, скоростном хоккее сначала чуть лучше выглядели гости. Не случайно именно уфимцы первыми добились успеха, точно в дальнюю «девятку» попал с левого фланга атаки Ремпал.

Затем юлаевцы получили шанс еще основательнее уйти в отрыв, повезло Варлову: после его дальнего броска шайба в итоге отскочила от кого-то из динамовцев прямо в ворота. Однако радовались юлаевцы всего 22 секунды, первый же ответный выпад хозяев принес им успех.

После этого игра достигла максимального напряжения. Москвичи и раньше не чурались силовой борьбы, а теперь вообще перестали играть без прокатов. Порой применяя сомнительные с точки зрения судейства приемы. В общем, инициатива стала постепенно переходить к хозяевам. Однако здесь в полный рост проявилось мастерство голкипера «СЮ» Вязового, который раз за разом спасал свою команду.

В третьем периоде сил у команд оставалось меньше, но желание добиться победы никуда не ушло. Удача обошла стороной юлаевца Загребина: в меньшинстве он перехватил шайбу, убежал к чужим воротам и точно бросил. Но поле видеопросмотра судьи определили: у нападающего в момент, кода он останавливал шайбу, была игра высоко поднятой клюшкой.

Так хозяева снова словно вернулись в игру и получили шанс спасти матч. Но что-то у них не заладилось. В последние 10 минут динамовцы заработали сначала два удаления и даже полминуты отыграли втроем. А затем еще хлеще. После тайм-аута и появления у «Динамо» экстра-хоккеиста москвичи умудрились за 2,5 минуты заработать… четыре удаления. В итоге они доигрывали матч в подавляющем меньшинстве, а полуавантюрная попытка выпустить еще одного хоккеиста закончилась для них голом в пустые ворота.

– Важная для нас победы, давно мы в Москве у «Динамо» не выигрывали. Об этом говорили ребятам и перед матчем. Игра была очень динамичная, без средней зоны. Молодцы, что в концовке сыграли терпеливо, не поддались на провокации. В первые минуты были не готовы к тому, что шайба будет так скакать, особенно на маленькой площадке. Поэтому ушло время, чтобы адаптироваться. Григорий Панин не сыграл по семейным обстоятельствам, поэтому капитанят другие – у них есть шанс проверить свои лидерские качества, – сказал по окончании встречи главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

Что касается провокаций, то здесь достаточно упомянуть только факт, что дважды игрок «Динамо» Меркли получал штрафы за то, что тыкал клюшкой в ловушку Вязового уже после того, как голкипер прижимал шайбу. Ну и последние два удаления у москвичей с формулировкой «грубость» говорят сами за себя. До этого хозяевам удавалось как-то сдерживаться, но здесь у них нервы сдали окончательно.

«Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Шайбы: 0:1 – Ремпал (Жаровский, Щербаков, 12.14), 0:2 – Варлов (Ефремов, 22.22), 1:2 – Бондарь (Меликов, Пыленков, 22.44), 1:3 – Броссо (Ремпал, Зоркин, 59.44, б.бол, п.в.).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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