Хоккеисты «Тороса» совершили рывок вверх в таблице

Получив оплеуху в последнем матче домашней серии от «Химика» (1:6), нетрудно было понять, что нефтекамцы отправились на выезд с жаждой реабилитироваться за обидное поражение. Первым им под «горячую руку» попал самарский клуб ЦСК ВВС. Гости провели встречу собранно и в итоге победили – 4:0.

- Немного тяжело начинали, наверное, давили домашние поражения. но потом раскочегарились. Забили хорошие голы в большинстве, да и голкипер Егор Бай выручил, - прокомментировал встречу главный тренер «Тороса» Николай Воеводин.

Надо отметить, что в этом матче после травмы вновь вышел на лед один из главных бомбардиров нефтекамцев Николай Хворов и сразу отметился голом и двумя результативными передачами.

Следующим соперником торосовцев стал «Нефтяник» из Альметьевска – лидер чемпионата ВХЛ. Здесь все решили волевые качества клуба из Башкирии, который проигрывал в середине встречи со счетом 1:3, но сумел переломить ситуацию и в итоге победить – 4:3.

- Мы порой слишком боязливо, скромно начинаем матчи. Будем доказывать ребятам, что они могут и умеют играть первым номером. На этот раз на характере сумели победить серьезного соперника, что думаю только придаст нам уверенности – отозвался об игре Николай Воеводин.

С таким победным настроем сыграли нефтекамцы и в Казани против «Барса». Матч получился непростым, но шаг за шагом «Торос» доказывал свое преимущество, которое в итоге вылилось в победу - 3:1. Таким образом, команда добилась на чужом льду 100-процентного результата, что позволило ей подняться в ТОП-6 команд лиги. Следующая серия встреч у клуба – домашняя.

- Мы провели третью игру в поездке. У ребят силы, конечно, есть, но их не так много было. Где-то в каких-то моментах они не справлялись с эмоциями. Порой стоило сыграть попроще. Но в итоге все выложились и сыграли достойно, с хорошим настроением едем домой. Будем готовиться к домашней серии, чтобы показать такой же результат. Если оценивать качество нашей игры – от матча к матчу мы добавляли. Сам результат, конечно, очень радует, но качество мы должны еще улучшить, подкрутить какие-то компоненты, - подвел итоги выезда Николай Воеводин.

Фото: пресс-служба ХК «Торос».