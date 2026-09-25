В Уфе дали «вторую жизнь» известной хоккейной коробке

На хоккейной коробке поставили новые борта и защитную сетку. Здесь уже 14 лет проводятся соревнования «Дворовой лиги», теперь спортивный объект выглядит как новый. Более того, на площадке по просьбе жителей поменяли баскетбольные щиты с кольцами, чтобы можно было зимой играть в хоккей, а летом – в баскетбол.

Как рассказала «Молодежная газета», работы шли по партийному проекту «Реальные дела» и народной программе «Единой России». Осмотреть новую площадку приехали депутаты городского совета Павел Васильев и Валериан Гагин.

«Многие из ребят играют здесь, да и не только ребята — просто местные жители играют, когда залит лед. Коробка была с деревянными бортами, потом в несколько этапов по партийному проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия», в ответ на обращения жителей и благодаря поддержке хоккейной лиги, эта коробка преобразилась. Теперь здесь современная территория, огороженная сеткой для безопасности — шайба не улетает, стоит и вагончик для переодевания», — рассказал Валериан Гагин.

Фото: Наталья Агрова.