В Уфе состоялась встреча динамовских баскетбольных клубов и сотрудников ФСБ

Как отметил в своей приветственной речи председатель регионального физкультурно-спортивного общества «Динамо» генерал-лейтенант Игорь Кочнев, с появлением профессионального клуба в Уфу пришел большой баскетбол. У жителей и гостей города появилась возможность увидеть лучших баскетболистов страны, а также болеть и поддерживать свою команду на чемпионате России.

«Желаю всем крепости духа, надежного тыла в лице наставников и семей, отсутствия травм. Пусть каждый матч станет для вас школой мужества, а каждая победа приносит радость болельщикам и гордость за родной регион», – в свою очередь обратился к командам начальник УФСБ России по РБ генерал-майор Роман Плотников.

За два года существования баскетбольный клуб «Динамо» прошел путь от дебютанта Высшей лиги до одного из лидеров Суперлиги, став символом нового этапа развития баскетбола в Башкортостане.

Клуб был основан в 2024 году, и уже в дебютном сезоне 2024/25 команда завоевала золото Высшей лиги. В минувшем сезоне 2025/26 уфимцы достойно дебютировали в Суперлиге: заняли четвертое место в регулярном чемпионате и закрепились в восьмерке лучших команд лиги в плей-офф.

Параллельно в Высшей лиге успешно выступила вновь созданная команда «Динамо-2», которая по итогам сезона 2025/26 завоевала бронзовые медали турнира. Игроки Максим Войтов и Владимир Фоменко вошли в символическую пятерку чемпионата. В предстоящем сезоне в Единой молодежной лиге ВТБ клуб представит команда «Динамо-М», а в детско-юношеской баскетбольной лиге – команда «Динамо-юниор».

Таким образом, сегодня выстроена полноценная вертикаль для роста профессиональных баскетболистов Республики Башкортостан – от юниоров до игрока команды Суперлиги.

В завершение участники встречи пригласили всех любителей баскетбола на матчи нового сезона, который стартует 1 октября на базе уфимского спорткомплекса «Динамо».

На снимках: начальник УФСБ России по РБ генерал-майор Роман Плотников; председатель регионального физкультурно-спортивного общества «Динамо» генерал-лейтенант Игорь Кочнев.