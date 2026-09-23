«Салават Юлаев» уступил дома «Металлургу»

Если бы не итоговый результат, болельщики «Салавата Юлаева» могли бы вспоминать этот матч с удовольствием. Острые взаимные атаки, высокие скорости, боевой настрой – все это характерно для встреч соседей. Нынешний поединок не стал исключением, но были у него и свои особенности. И некоторые из них – не в пользу уфимцев.

Раз за разом давала трещины оборона хозяев льда. Затяжка с пасом, неумелая обработка шайбы, неверный выбор позиции, и даже неудачная попытка помешать броску соперника – все эти вроде бы мелочи привели к тому, что к середине матча юлаевцы проигрывали в два гола. У хозяев льда тоже были свои моменты, но как раз в таких мелочах магнитогорцы были к себе строже.

Гости дали сбой в середине второго периода, кода уфимцы чуть ли 1,5 минуты смогли сыграть с двойным большинством. Здесь тоже не обошлось без элемента удачи, но Ремпал все-таки сотворил маленькое чудо: не без помощи клюшки соперника забил в ситуации 5 на 3, а затем броском под перекладину реализовал оставшееся большинство.

Через какое-то время гости вновь оказались в меньшинстве, но теперь хоккейный бог словно решил сжалиться над «Металлургом». А «помог» ему юлаевцец Шипачев, завозившийся в зоне атаки. В итоге шайбу у него отобрали и завершилось все результативным выходом один в один.

Гол, который можно назвать решающим в игре, тоже был забит в неравных составах. На этот раз гости, опять же не без удачного отскока, своего не упустили. Хотя могли уйти в отрыв и раньше. Удаления в третьем периоде уже не раз выходили уфимцам боком. Но в этой встрече таких нарушений был явный перебор – сначала на скамейку штрафников сел Сучков, а еще через 27 секунд – Загребин. В той экстремальной ситуации хозяева не дрогнули. Но удаление Зоркина им вышло боком.

К чести «СЮ», он сражался за результат до конца. При нарушении правил соперником юлаевцы выпускали экстра-хоккеиста, да и концовку встречи провели без голкипера. Наградой за характер стала затяжная атака с точным завершающим броском Маджио. Вот только случилось это всего за 12 секунд до конца игры и вырвать хотя бы ничью уфимцам не помогло.

Показалось, что в этом мачте «Металлург» был чуть свежее, чуть злее и нацеленнее на ворота. Плюс уфимцы ненужными удалениям и ошибками на ровном месте давали сопернику дополнительную «фору». Из чего и сложился полный эмоций драматичный поединок. Кстати, оправился после травмы и впервые в сезоне сыграл защитник «СЮ» Кулик, он вышел на лед вместо Панина.

– Хороший матч показали обе команды, было достаточно моментов. Понравился характер команды, отыгрывались и бились до конца. Обе стороны играли от ножа, нужно было выигрывать единоборства. Где-то в этом мы немного уступали, - сказал после матча главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск) – 3:4 (0:1, 2:2, 1:1). Шайбы: 0:1 – Тодд (Толчинский, Вовченко, 10.08), 0:2 – Нечаев (Коробкин, 27.31), 1:2 – Ремпал (Алексеев, Родуолд, 29.56, б.бол.), 2:2 – Ремпал (Шипачев, Алексеев, 30.38, бол.), 2:3 – Толчинский (Исхаков, 34.36, мен.), 2:4 – Тодд (Орехов, Федоров, 49.09, бол.), 3:4 – Маджио (Ефремов, Жаровский, 59.48).

Фото: скриншот трансляции.