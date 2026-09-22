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Спорт
22 Сентября , 10:03

Радий Хабиров оценил эффективность республиканской спортивной экосистемы

В интервью информационному агентству «Интерфакс» глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о развитии спортивной инфраструктуры и достижениях республики, комментируя очередное получение Национальной спортивной премии.

Радий Хабиров оценил эффективность республиканской спортивной экосистемыРадий Хабиров оценил эффективность республиканской спортивной экосистемы
Радий Хабиров оценил эффективность республиканской спортивной экосистемы

По словам Радия Хабирова, в регионе сформирована эффективная система поддержки физической культуры и спорта, которая приносит ощутимые результаты: систематически тренируются 2,4 млн жителей республики.

Глава подчеркнул, что Башкирия входит в число лидеров страны по темпам строительства и количеству спортивных объектов. За последние пять лет введено более 1 400 новых сооружений — от крупных комплексов до спортивных площадок. Продолжается строительство Центра настольного тенниса и Центра прогресса бокса с Академией тенниса в Уфе, а в планах — вторая очередь комплекса гребного слалома и легкоатлетический манеж. С 2022 года реализуется программа капитального ремонта спортивной инфраструктуры, в рамках которой уже приведены в порядок 40 объектов.

Глава республики отметил, что если физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки ориентированы на массовый спорт, то специализированные объекты создаются для подготовки спортсменов высокого класса. Примером он назвал Центр гимнастики, благодаря которому удалось возродить мужскую спортивную гимнастику и создать крепкую базу для талантливой молодежи и тренеров.

В этом году башкирские спортсмены достойно выступили на международных чемпионатах: Алсу Миназова впервые в истории российского гребного слалома завоевала серебро в одиночном каноэ на чемпионате мира в Австралии, а Егор Баранников на этапе Кубка мира по фехтованию впервые в карьере стал серебряным призером в личных соревнованиях.

Все спортивные сооружения республики востребованы, подчеркнул Радий Хабиров. На базе Центра фехтования и Комплекса сооружений для гребного слалома впервые прошли чемпионат и первенство страны, а также Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. Во Дворце борьбы проводятся престижные турниры от самбо до бокса, он является домашней ареной для волейбольной команды «Динамо-Урал», а недавно принял международную серию матчевых встреч по волейболу — первые крупные игры для мужской сборной России после объявления о возвращении на мировую арену.

«Здорово, что Башкортостан становится площадкой для соревнований, которые открывают путь нашим спортсменам на Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Российский спорт триумфально возвращается на международные турниры, и свой вклад в победы вносят ребята из Башкортостана», — сказал Радий Хабиров. Он также отметил важность конкуренции с сильнейшими атлетами мира и то, что пример олимпийских чемпионов вдохновляет детей приходить в спорт.

Отдельное внимание в республике уделяется адаптивному спорту. Реализуется проект «Мужество» для вовлечения ветеранов СВО в занятия физкультурой, действует спортивная команда из вернувшихся с фронта и действующих военнослужащих, а на базе клуба «Кировец» работает следж-хоккейная команда «Булат».

В приоритете и подготовка кадров. По республиканским программам «Сельский тренер» и «Городской тренер» поддержку получили 230 тренеров-преподавателей. Уникальный опыт Башкирии стал основой для запуска федеральной программы «Земский тренер».

«Все эти усилия преследуют одну простую цель — сделать спорт доступнее для всех жителей республики, чтобы они выбирали здоровый образ жизни», — резюмировал глава Башкирии.

Фото: пресс-служба минспорта РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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