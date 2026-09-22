Радий Хабиров оценил эффективность республиканской спортивной экосистемы

По словам Радия Хабирова, в регионе сформирована эффективная система поддержки физической культуры и спорта, которая приносит ощутимые результаты: систематически тренируются 2,4 млн жителей республики.

Глава подчеркнул, что Башкирия входит в число лидеров страны по темпам строительства и количеству спортивных объектов. За последние пять лет введено более 1 400 новых сооружений — от крупных комплексов до спортивных площадок. Продолжается строительство Центра настольного тенниса и Центра прогресса бокса с Академией тенниса в Уфе, а в планах — вторая очередь комплекса гребного слалома и легкоатлетический манеж. С 2022 года реализуется программа капитального ремонта спортивной инфраструктуры, в рамках которой уже приведены в порядок 40 объектов.

Глава республики отметил, что если физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки ориентированы на массовый спорт, то специализированные объекты создаются для подготовки спортсменов высокого класса. Примером он назвал Центр гимнастики, благодаря которому удалось возродить мужскую спортивную гимнастику и создать крепкую базу для талантливой молодежи и тренеров.

В этом году башкирские спортсмены достойно выступили на международных чемпионатах: Алсу Миназова впервые в истории российского гребного слалома завоевала серебро в одиночном каноэ на чемпионате мира в Австралии, а Егор Баранников на этапе Кубка мира по фехтованию впервые в карьере стал серебряным призером в личных соревнованиях.

Все спортивные сооружения республики востребованы, подчеркнул Радий Хабиров. На базе Центра фехтования и Комплекса сооружений для гребного слалома впервые прошли чемпионат и первенство страны, а также Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. Во Дворце борьбы проводятся престижные турниры от самбо до бокса, он является домашней ареной для волейбольной команды «Динамо-Урал», а недавно принял международную серию матчевых встреч по волейболу — первые крупные игры для мужской сборной России после объявления о возвращении на мировую арену.

«Здорово, что Башкортостан становится площадкой для соревнований, которые открывают путь нашим спортсменам на Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Российский спорт триумфально возвращается на международные турниры, и свой вклад в победы вносят ребята из Башкортостана», — сказал Радий Хабиров. Он также отметил важность конкуренции с сильнейшими атлетами мира и то, что пример олимпийских чемпионов вдохновляет детей приходить в спорт.

Отдельное внимание в республике уделяется адаптивному спорту. Реализуется проект «Мужество» для вовлечения ветеранов СВО в занятия физкультурой, действует спортивная команда из вернувшихся с фронта и действующих военнослужащих, а на базе клуба «Кировец» работает следж-хоккейная команда «Булат».

В приоритете и подготовка кадров. По республиканским программам «Сельский тренер» и «Городской тренер» поддержку получили 230 тренеров-преподавателей. Уникальный опыт Башкирии стал основой для запуска федеральной программы «Земский тренер».

«Все эти усилия преследуют одну простую цель — сделать спорт доступнее для всех жителей республики, чтобы они выбирали здоровый образ жизни», — резюмировал глава Башкирии.

Фото: пресс-служба минспорта РБ.