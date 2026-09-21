В Уфе пройдёт Кубок телеканала «Волейбол»

В турнире примут участие четыре команды: «Динамо-Урал» (Уфа), «Оренбуржье» (Оренбург), «Факел Ямал» (Новый Уренгой) и МГТУ (Москва).

Уфимский клуб проведет все три матча вечером, встречи «Динамо-Урал» начнутся в 19:00.

Расписание матчей:

22 сентября

16:00 — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — МГТУ (Москва)

19:00 — «Динамо-Урал» (Уфа) — «Оренбуржье» (Оренбург)

23 сентября

16:00 — МГТУ (Москва) — «Оренбуржье» (Оренбург)

19:00 — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа)

24 сентября

16:00 — «Оренбуржье» (Оренбург) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой)

19:00 — «Динамо-Урал» (Уфа) — МГТУ (Москва).

Организаторы турнира приглашают прийти и поддержать ведущие клубы страны (6+).

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Урал».