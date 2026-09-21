В Уфе пройдёт Кубок телеканала «Волейбол»

В турнире примут участие четыре команды: «Динамо-Урал» (Уфа), «Оренбуржье» (Оренбург), «Факел Ямал» (Новый Уренгой) и МГТУ (Москва).
Уфимский клуб проведет все три матча вечером, встречи «Динамо-Урал» начнутся в 19:00.
Расписание матчей:
22 сентября
16:00 — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — МГТУ (Москва)
19:00 — «Динамо-Урал» (Уфа) — «Оренбуржье» (Оренбург)
23 сентября
16:00 — МГТУ (Москва) — «Оренбуржье» (Оренбург)
19:00 — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа)
24 сентября
16:00 — «Оренбуржье» (Оренбург) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой)
19:00 — «Динамо-Урал» (Уфа) — МГТУ (Москва).
Организаторы турнира приглашают прийти и поддержать ведущие клубы страны (6+).
Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Урал».