Спортсмен из Башкирии стал чемпионом мира по шашкам

«Соревнования прошли в Подмосковье, в них участвовало более 80 спортсменов из 28 стран мира. Уфимский гроссмейстер Александр Георгиев впервые завоевал золото в классической программе русских шашек и стал первым в истории чемпионом мира по четырем шашечным системам — международным, бразильским, русским и фризским», - рассказал Руслан Хабибов.

В финале Александр обыграл международного гроссмейстера из Беларуси Андрея Валюка. Кроме того, в 51 год Гиоргиев стал самым возрастным победителем классической программы чемпионата мира по русским шашкам.

Фото: соцсети Руслана Хабибова.