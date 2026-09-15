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Спорт
15 Сентября , 12:07

Спортсмен из Башкирии стал чемпионом мира по шашкам

Александр Георгиев из Башкирии стал чемпионом мира по шашкам-64, сообщил в соцсетях вице-премьер – министр спорта РБ Руслан Хабибов.

«Соревнования прошли в Подмосковье, в них участвовало более 80 спортсменов из 28 стран мира. Уфимский гроссмейстер Александр Георгиев впервые завоевал золото в классической программе русских шашек и стал первым в истории чемпионом мира по четырем шашечным системам — международным, бразильским, русским и фризским», - рассказал Руслан Хабибов.

В финале Александр обыграл международного гроссмейстера из Беларуси Андрея Валюка. Кроме того, в 51 год Гиоргиев стал самым возрастным победителем классической программы чемпионата мира по русским шашкам.

Фото: соцсети Руслана Хабибова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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